Dybala-Napoli: ostacolo per la chiusura dell’affare (Di martedì 12 luglio 2022) Paulo Dybala, classe ’93 ed attaccante della nazionale argentina, è attualmente svincolato. Il calciatore quindi nelle prossime ore si confronterà con il proprio staff tecnico per capire come procedere sia in termini di allenamento individuale che per quanto riguarda le carte in gioco sul proprio futuro. Diverse voci di mercato hanno rivelato l’interesse delle squadre L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 12 luglio 2022) Paulo, classe ’93 ed attaccante della nazionale argentina, è attualmente svincolato. Il calciatore quindi nelle prossime ore si confronterà con il proprio staff tecnico per capire come procedere sia in termini di allenamento individuale che per quanto riguarda le carte in gioco sul proprio futuro. Diverse voci di mercato hanno rivelato l’interesse delle squadre L'articolo

Pubblicità

GiovaAlbanese : Opinione personale: tra #Dybala e il #Napoli sarebbe un matrimonio perfetto. Paulo ha bisogno di un contesto import… - annatrieste : Ma i più belli sono quelli che 'Ehhh se il Napoli si vende Koulibaly lo può prendere Dybala' E grazie 'o cazz pure… - mirkocalemme : L'#Inter deve vendere e non ha certezze sulle sue cessioni. I contatti #Dybala - #Napoli, smentite a parte, continu… - davide_luise : #Dybala sempre più lontano dall'#Inter che l'ha sedotto e abbandonato. In Italia la #Roma gli ha presentato offert… - lorenzoparente_ : Non dico sia impossibile in generale che #Dybala venga a Napoli ma qualora dovesse venire ci dovrebbero essere usci… -