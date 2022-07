Dybala al Napoli: spunta un indizio social che fa sognare i tifosi (Di martedì 12 luglio 2022) La stella argentina ha seguito due calciatori azzurri su Instagram, il follow è stato ampiamente ricambiato Su Instagram, Paulo Dybala ha da poco cominciato a … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 12 luglio 2022) La stella argentina ha seguito due calciatori azzurri su Instagram, il follow è stato ampiamente ricambiato Su Instagram, Pauloha da poco cominciato a … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

GiovaAlbanese : Opinione personale: tra #Dybala e il #Napoli sarebbe un matrimonio perfetto. Paulo ha bisogno di un contesto import… - annatrieste : Ma i più belli sono quelli che 'Ehhh se il Napoli si vende Koulibaly lo può prendere Dybala' E grazie 'o cazz pure… - mirkocalemme : L'#Inter deve vendere e non ha certezze sulle sue cessioni. I contatti #Dybala - #Napoli, smentite a parte, continu… - Achille71373337 : @1926_cri Lo venderei ora, piuttosto che perderlo a zero, se avessi la certezza che, senza più il suo stipendio e i… - mirkotorre24 : ?? Stasera è atteso a #Dimaro Kalidou #Koulibaly. La logica prevede un faccia a faccia con #Giuntoli in attesa dell'… -