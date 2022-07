Dybala al Napoli? Lo strano indizio arriva dai bookmaker (Di martedì 12 luglio 2022) Si continua a discutere molto relativamente ad un possibile arrivo di Paulo Dybala al Napoli. D’altronde, nemmeno il vicepresidente Edoardo De Laurentiis ha chiuso le porte ad un suo possibile arrivo, rispondendo ad una domanda di un tifoso al riguardo con un ironico “Chissà, le vie del Signore sono infinite“. Tale risposta, pur non avendo dato alcuna novità in merito allo stato della trattativa, ha però reso chiaro come tale possibilità sia viva e non da escludere, nonostante le evidenti difficoltà che ostano ad una sua conclusione positiva. I tifosi, dunque, iniziano sempre di più a crederci Foto: Getty Images- Paulo Dybala Un’ulteriore indizio potrebbe arrivare dalla strana iniziativa di alcuni dei maggiori bookmakers, i quali hanno rimosso le quote relative al ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 12 luglio 2022) Si continua a discutere molto relativamente ad un possibile arrivo di Pauloal. D’altronde, nemmeno il vicepresidente Edoardo De Laurentiis ha chiuso le porte ad un suo possibile arrivo, rispondendo ad una domanda di un tifoso al riguardo con un ironico “Chissà, le vie del Signore sono infinite“. Tale risposta, pur non avendo dato alcuna novità in merito allo stato della trattativa, ha però reso chiaro come tale possibilità sia viva e non da escludere, nonostante le evidenti difficoltà che ostano ad una sua conclusione positiva. I tifosi, dunque, iniziano sempre di più a crederci Foto: Getty Images- PauloUn’ulteriorepotrebbere dalla strana iniziativa di alcuni dei maggioris, i quali hanno rimosso le quote relative al ...

