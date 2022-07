Dybala a Napoli è un colpo figlio della soggezione culturale ma se dovesse arrivare | “viva Dybala”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 12 luglio 2022) La domanda che ci tormenta è: potremmo mai contestare l’eventuale arrivo di? Non si può, onestamente. Con tutto questo circo equestre che quotidianamente caratterizza l’ambiente, non possiamo certo distinguerci per le barricate a. Sarebbe folle. Però qualcosa dobbiamo pur dirla e allora la diciamo prima. Così ci liberiamo e poi in caso di suo arrivo siamo pronti con i bengala in mano.sarebbe uno straordinariopolitico-mediatico per il calcio italiano. Unche rimetterebbe De Laurentiis al centro del villaggio. E che riporterebbe entusiasmo in città. E già qui muoviamo le prime obiezioni, perché solo gli assurdi cantori dello sfascismo possono dipingere il ...