Due teste di maiale fatte recapitare al presidente del Lecce

(Di martedì 12 luglio 2022) AGI - Grave intimidazione ai danni deldell'Unione sportivae avvocato Saverio Sticchi Damiani. Duedimozzate e un biglietto con inquietanti minacce sono stati recapitati al professionista, in questo momento fuori città, davanti all'abitazione e davanti allo studio legale. Indagano i carabinieri e la polizia. Un altro inquietante episodio intimidatorio aveva interessato alla famiglia dell'Unione sportivalo scorso maggio. In quel caso una lettera dai contenuti intimidatori era stata recapitata a Luciano Barbetta, noto imprenditore del settore tessile, neo socio dell'U.S.. Gli investigatori sono al lavoro anche per stabilire se tra quell'episodio e l'ultimo nei confronti delSticchi Damiani vi siano collegamenti.