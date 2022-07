Draghi | «Situazione seria» L?ultima offerta ai grillini | interventi su salario minimo e taglio del cuneo fiscale

(Di martedì 12 luglio 2022) Il rebus della permanenza M5S in maggioranza non è irrisolvibile. Anzi, Marioè convinto di avere tra le mani la soluzione giusta per impostare un percorso di rinnovata...

Pubblicità

demagistris : Mentre nessun Governo cerca più la pace,l’Italia manda soldi ed armi all’Ucraina,la Russia ci taglia il gas,il Gove… - fattoquotidiano : Berlusconi chiede a Draghi una “verifica della maggioranza”: “Prenda atto della situazione. Comportamento inaccetta… - Linkiesta : Lo sgonfiamento inesorabile dell’avvocato gonfiato Dopo l’ennesima minaccia spuntata, Giuseppe #Conte ha peggiorat… - mariamacina : RT @dariodangelo91: la situazione politica interna, il presidente #Mattarella non ha commentato eventuali scenari rispetto alla mancata par… - mariamacina : RT @dariodangelo91: Nella versione fornita dal #Quirinale, al centro del colloquio fra #Mattarella e #Draghi vi sarebbe stato 'un esame del… -

Ed è per questo che da loro ci si aspetta forse che facciano appunto idella, senza troppi cincischiamenti e con la necessaria determinazione, mettendo in più in campo carisma ...Di fatto è molto probabile, pur se non certo, che il Presidente chiederebbe invece adi presentarsi di fronte alle Camere per chiarire lae verificare se ha ancora una fiducia ...Forza Italia e Partito democratico attaccano il Movimento5Stelle: "Scelta politica grave". Berlusconi chiede a Draghi una verifica di maggioranza.Scoppia l'ennesima crisi di governo italiana, con il M5S di Giuseppe Conte che non partecipa al voto sul decreto Aiuti alla Camera. La minaccia più ...