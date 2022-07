Draghi | Nuovo patto sociale per difendere salari e pensioni Punti di convergenza con le richieste dei 5stelle | il governo va avanti finché riesce a lavorare”

Pubblicità

LaStampa : Draghi: 'Serve un nuovo patto sociale per difendere salari e pensioni. Punti di convergenza tra agenda di governo e… - CarloCalenda : Ecco, ieri Conte, oggi Salvini. A occhio domani tocca di nuovo a Conte (martedì) e dunque mercoledì l’incontro con… - CislNazionale : ?? “Positivo l’incontro con il presidente #Draghi. Il #governo si è impegnato ad aprire un percorso comune sulla pol… - TBarazzo : @Honesty02759457 @BrunoDAgostino5 @monicachinni @lageloni Vorrei incontrarle di nuovo, ora che Draghi ci sta portan… - zazoomblog : Draghi: Nuovo patto sociale per difendere salari e pensioni. Punti di convergenza con le richieste dei 5stelle il g… -

Per questo, ha proseguito il premier, serve unpatto sociale per contrastare l'inflazione". Lo dice il presidente del Consiglio, Mario, durante una conferenza stampa a palazzo Chigi. ...Il segretario della Cgil Maurizio Landini ha poi riferito che 'ci ha detto che ildecreto anti - crisi sara' varato entro luglio e che ci riconvocherano prima del Consiglio dei ministri. ..."Dobbiamo intervenire per sostenere l'occupazione e affrontare le disuguaglianze che si aggravano, per difendere pensioni e salari".Buste paga, Mario Draghi annuncia il piano salva stipendi: sì al taglio delle tasse, spinta ai rinnovi contrattuali e al salario minimo.