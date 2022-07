Draghi | Nella lettera M5s molti punti di convergenza con la nostra agenda - Non c' è governo con ultimatum né nuovo esecutivo Draghi

Pubblicità

Linkiesta : La manfrina di terz’ordine delle dozzinali minacce di #Conte al governo L’avvocato del populismo, sempre più confu… - AndreaVenanzoni : Draghi ha dichiarato che la lettera del M5S contiene molti punti di convergenza con la agenda di governo. Quindi o… - gparagone : L'Italia nella #UE ha solo da perderci e un banchiere come #Draghi non può fare i nostri interessi. - giuliogaia : @DSantanche Draghi: ne ho piene le tasche! Anche noi plebei che subiamo sulla nostra pelle i disastri provocati, n… - CancAtomic : @Servo_Pensante ironico nella verità di ogni singola affermazione. chi sta con #draghi è un imbecille, ergo dev'ess… -

17.27:governo con ultimatum non lavora "Ribadisco che per me non c'è governo senza M5S, né un nuovo governo". Così il premierin conferenza stampa.lettera del M5S, con i 9 punti indicati dal Movimento, ci sono "molti punti di convergenza con l'agenda di governo". L'esecutivo va avanti "se riesce a lavorare. Un ...... serve il coinvolgimento pieno del governo con le parti sociali" ha aggiunto. "riunione di oggi - ha riferito- abbiamo stabilito prima di tutto un metodo di lavoro: prevediamo ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...'Abbiamo presentato ai sindacati le linee guida su temi chiave come i contratti collettivi e il cuneo fiscale. Abbiamo concordato di rivederci ...