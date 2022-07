Draghi | molti punti convergenza lettera M5s - agenda governo

Pubblicità

AndreaVenanzoni : Draghi ha dichiarato che la lettera del M5S contiene molti punti di convergenza con la agenda di governo. Quindi o… - Agenzia_Ansa : 'Quando ho letto la lettera (del M5s) ho trovato molti punti di convergenza con l'agenda di governo, quindi l'incon… - arabellara : RT @AndreaVenanzoni: Draghi ha dichiarato che la lettera del M5S contiene molti punti di convergenza con la agenda di governo. Quindi o il… - RCittaFutura : Draghi: Dobbiamo intervenire per favorire l'occupazione e combattere le diseguaglianze. Serve il coinvolgimento pie… - Grazian13797081 : RT @Agenzia_Ansa: 'Quando ho letto la lettera (del M5s) ho trovato molti punti di convergenza con l'agenda di governo, quindi l'incontro di… -

A proposito delle richieste del Movimento 5 Stelle,ha detto in conferenza stampa: "Nella loro lettera ho trovatopunti di convergenza con l'agenda di governo. Si va in quella direzione. ...Il premier ha fatto un punto dopo l'incontro avuto oggi con le sigle sindacali. "Un governo con gli ultimatum perderebbe il senso di esistere", ha detto a proposito delle tensioni nella ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Draghi in conferenza stampa ha ribadito che il governo non prosegue senza i Cinque Stelle: “Se si fa fatica a stare in questo governo bisogna ...