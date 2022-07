Draghi mette sul piatto 13 mld per il salario minimo La mossa del premier per scongiurare la crisi di governo (Di martedì 12 luglio 2022) La crisi di governo con il passare delle ore si fa sempre più concreta. Conte attende risposte entro mercoledì, se nessuna delle richieste del M5s sarà soddisfatta i grillini non voteranno il Dl Aiuti al Senato e di conseguenza il premier considererebbe chiusa l'esperienza di governo. Si ipotizza che potrebbe salire al Colle da dimissionario per poi probabilmente essere rimandato da Mattarella in Parlamento per la verifica dei numeri. Uno scenario - si legge sul Fatto Quotidiano - che il premier vorrebbe evitare. Ieri Draghi e Mattarella hanno parlato per un'ora. Il primo è sempre più stanco e irritato per la situazione in cui si trova, tra le richieste dei Cinque Stelle e il centrodestra pronto a presentare il conto. Il secondo per l’ennesima volta sta cercando di capire se ci sono dei ... Leggi su affaritaliani (Di martedì 12 luglio 2022) Ladicon il passare delle ore si fa sempre più concreta. Conte attende risposte entro mercoledì, se nessuna delle richieste del M5s sarà soddisfatta i grillini non voteranno il Dl Aiuti al Senato e di conseguenza ilconsidererebbe chiusa l'esperienza di. Si ipotizza che potrebbe salire al Colle da dimissionario per poi probabilmente essere rimandato da Mattarella in Parlamento per la verifica dei numeri. Uno scenario - si legge sul Fatto Quotidiano - che ilvorrebbe evitare. Ierie Mattarella hanno parlato per un'ora. Il primo è sempre più stanco e irritato per la situazione in cui si trova, tra le richieste dei Cinque Stelle e il centrodestra pronto a presentare il conto. Il secondo per l’ennesima volta sta cercando di capire se ci sono dei ...

