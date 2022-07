Draghi | Merito risultati Governo e della maggioranza che lo sostiene

Pubblicità

Roma, 12 luglio 2022 "I risultati raggiunti sin qui dal Governo sono merito della maggioranza che lo sostiene e soprattutto degli italiani". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenendo alla cena con la stampa estera a Villa Aurelia. ha detto il premier in conferenza stampa a chi gli chiedeva se nell'incontro oggi con Letta, il segretario Pd gli avesse portato buone notizie in merito all'atteggiamento M5S sul dl Aiuti