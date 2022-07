Draghi alla stampa estera | «Risultati raggiunti per merito della maggioranza» E sul gas | «Inaccettabile dipendere da Mosca»

(Di martedì 12 luglio 2022) Ildeidall’esecutivo «èche sostiene il governo e soprattutto degli italiani». Sono le parole del premier Marioa marginecena organizzata dall’Associazionea Villa Aurelia a Roma. «Attraversiamo diverse crisi, la terribile invasione russa dell’Ucraina, l’aumento dei costi dell’energia, il ritorno dell’inflazione. Ma in un momento simile l’Italia resta un paese forte. Io ho detto altre volte, in occasioni molto meno sospette di queste, di essere orgoglioso di essere italiano. Naturalmente oggi è ovvio che il presidente del Consiglio sia orgoglioso di essere italiano, ma l’ho detto anche quando ero all’estero, e l’ho detta anche tanti anni ...

A sera, ospite d'onore della cena con la stampa estera, concede un siparietto autoironico. "È un'occasione leggera - premette il premier, al suo esordio come barzellettiere. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenendo alla cena con la stampa estera a Villa Aurelia. Non ci sarà un governo Draghi senza i 5 Stelle e non ci sarà un Draghi bis, anche se il pallottoliere dice che i numeri parlamentari, grazie alla scissione di Luigi Di Maio, ci sarebbero anche senza. Concita De Gregorio resta senza parole di fronte al premier Mario Draghi che parla alla stampa estera ed esordisce con una barzelletta in occasione della cena.