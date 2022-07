Dov’è la crisi del lavoro stagionale? I dati sono in linea con gli anni migliori, a cambiare è altro (Di martedì 12 luglio 2022) I dati documentano che nella stagione in corso il settore turistico è ripartito ed è stato in grado di attivare un volume di lavoro perfettamente in linea con gli anni migliori. Ma qualcosa è comunque cambiato nell’incontro tra domanda e offerta di Bruno Anastasia, Maurizio Gambuzza e Maurizio Rasera (Fonte: lavoce.info) Si è parlato spesso, nelle scorse settimane, di difficoltà enormi nel reperimento di manodopera per il lavoro stagionale. E tale situazione, secondo alcuni, sarebbe imputabile al Reddito di cittadinanza, che incrementerebbe la riottosità dei giovani a lavori faticosi o poco remunerati o che ostacolano il divertimento nel weekend. In più il Covid avrebbe favorito la fuoriuscita dal lavoro stagionale: molti lavoratori si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Idocumentano che nella stagione in corso il settore turistico è ripartito ed è stato in grado di attivare un volume diperfettamente incon gli. Ma qualcosa è comunque cambiato nell’incontro tra domanda e offerta di Bruno Anastasia, Maurizio Gambuzza e Maurizio Rasera (Fonte: lavoce.info) Si è parlato spesso, nelle scorse settimane, di difficoltà enormi nel reperimento di manodopera per il. E tale situazione, secondo alcuni, sarebbe imputabile al Reddito di cittadinanza, che incrementerebbe la riottosità dei giovani a lavori faticosi o poco remunerati o che ostacolano il divertimento nel weekend. In più il Covid avrebbe favorito la fuoriuscita dal: molti lavoratori si ...

Pubblicità

RiminiFuturo : Dov'è la crisi del lavoro stagionale? | B. Anastasia, M. Gambuzza e M. Rasera - ManySkills1701 : @bianca_cappa Io ricordo dov'era mia mamma (lo raccontava sempre): a bagnare l'orto, cosa che in teoria non si pote… - FrankFormisano : Dov'è la crisi del #lavoro stagionale? - lamiaisola59 : IMPROVVISAMENTE CI SI E' ACORTI DELLA CRISI ECONOMICA. E TUTTI O QUASICHE SPENDONO PAROLE E SOLUZIONI PER RISOLVERE… - i4isp : Top story: Dov'è la crisi del lavoro stagionale? - -