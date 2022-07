Pubblicità

matteosalvinimi : Dopo i fatti di Peschiera, l’orrore organizzato dalle baby gang di stranieri a Riccione. Iniziano a girare i video… - infoiteconomia : Dopo Riccione in arrivo Sotto il sole di Amalfi - tommasogra : fa ridere come nell’unica partita vinta dopo tanto tempo eravamo cinque della mia squadra ad aiutare una squadra di… - SumaLoredana : RT @LucioMalan: “Allah Akbar”, migliaia immigrati seconda generazione occupano Riccione – Più che IUS SCHOLAE sarà IUS MADRASSAE https://t.… - CarlaSeri : RT @matteosalvinimi: Dopo i fatti di Peschiera, l’orrore organizzato dalle baby gang di stranieri a Riccione. Iniziano a girare i video su… -

RiminiToday

le presentazioni e lo scambio di auguri per il prossimo mandato amministrativo Anna e Simone, due dei tre ragazzi del Liceo Volta diche in questi giorni stanno facendo lo stage presso ...... Elena Nappi, che segue personalmente le politiche culturali dell'ente "aver presentato il ... che ha ricevuto la menzione speciale al Premio. La vigilia di Ferragosto il palcoscenico ... Turista scende dall'autobus e gli strappano un Rolex da 30mila euro Ecco tutto quello che dovete sapere su Sotto il sole di Amalfi, nuovo film romantico estivo prodotto e distribuito da Netflix.La nostra intervista video a I soldi spicci, duo comico celebre su YouTube, per la prima volta come registi per il film Un mondo sotto social, presentato alle Giornate di Cinema di Riccione 2022. Dopo ...