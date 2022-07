Dopo l’omicidio di Foggia: “l’emergenza sicurezza non ha abbandonato la Capitanata” Il presidente della Provincia (Di martedì 12 luglio 2022) Di seguito una dichiarazione di Nicola Gatta, presidente della Provincia di Foggia: l’emergenza sicurezza, purtroppo, non ha abbandonato la Capitanata. E ieri è tornata a dimostrarlo, con un omicidio violento ed efferato compiuto in pieno giorno alla periferia di Foggia. Saranno gli inquirenti a stabilire cause e motivi dell’ennesima esecuzione, che tutto lascia pensare sia legata allo scontro tra clan mafiosi. È evidente, però, che occorre un potenziamento della risposta dello Stato, prima dell’esplosione di una nuova guerra di mafia combattuta a colpi di proiettili sparati anche quando le strade sono piene di cittadini. Finora la ‘Squadra Stato’ ha dato una straordinaria dimostrazione di fermezza e determinazione, ... Leggi su noinotizie (Di martedì 12 luglio 2022) Di seguito una dichiarazione di Nicola Gatta,di, purtroppo, non hala. E ieri è tornata a dimostrarlo, con un omicidio violento ed efferato compiuto in pieno giorno alla periferia di. Saranno gli inquirenti a stabilire cause e motivi dell’ennesima esecuzione, che tutto lascia pensare sia legata allo scontro tra clan mafiosi. È evidente, però, che occorre un potenziamentorisposta dello Stato, prima dell’esplosione di una nuova guerra di mafia combattuta a colpi di proiettili sparati anche quando le strade sono piene di cittadini. Finora la ‘Squadra Stato’ ha dato una straordinaria dimostrazione di fermezza e determinazione, ...

