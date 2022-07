Dopo Cosmary e Alex, anche Albe e Serena Carella si sono lasciati? Il cantante rompe il silenzio (Di martedì 12 luglio 2022) Dopo tutti i rumors che vorrebbero l'allontanamento di alcune coppie nate nell'ultima edizione di Amici 21 c'è qualcuno che si fa avanti per dire come sta procedendo la propria. Stiamo parlando di Albe che ha rivelato qualche dettaglio sulla storia d'amre con Serena Carella. Nelle ultime settimane sono molte le indiscrezioni sulle coppie nata ad Amici. Se da un lato ci sono quelle che si sono dette addio, per altre invece sembra ci sia aria di crisi. Hanno deciso di lasciarsi Cosmary Fasanelli e Alex Rina. La ballerina ha rivelato attraverso il suo profilo social che la loro emozionante storia d'amore è finita, ma non ne ha rivelato il motivo. Si avvicendano invece, varie ipotesi tra quello che starebbe accedendo tra Sissi Cesena e ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 12 luglio 2022)tutti i rumors che vorrebbero l'allontanamento di alcune coppie nate nell'ultima edizione di Amici 21 c'è qualcuno che si fa avanti per dire come sta procedendo la propria. Stiamo parlando diche ha rivelato qualche dettaglio sulla storia d'amre con. Nelle ultime settimanemolte le indiscrezioni sulle coppie nata ad Amici. Se da un lato ciquelle che sidette addio, per altre invece sembra ci sia aria di crisi. Hanno deciso di lasciarsiFasanelli eRina. La ballerina ha rivelato attraverso il suo profilo social che la loro emozionante storia d'amore è finita, ma non ne ha rivelato il motivo. Si avvicendano invece, varie ipotesi tra quello che starebbe accedendo tra Sissi Cesena e ...

tizianasullalun : RT @tizianasullalun: Avete sollevato 'drammi'e messo in croce (in particolare lui) due ragazzi che hanno deciso di volersi bene in modo div… - tizianasullalun : Avete sollevato 'drammi'e messo in croce (in particolare lui) due ragazzi che hanno deciso di volersi bene in modo… - nomefunny : dopo quel video di cosmary non sono più la stessa persona mi dispiace - Novella_2000 : Cosmary, dopo l’addio ad Alex scatta il bacio sul palco del Battiti con un ex di Amici (fidanzato) - VIDEO - lasorafilippa : Nessuna foto di Cosmary del dopo spettacolone in quel di Trani? ?? ????? #cosmaryxbattiti -