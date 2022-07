(Di martedì 12 luglio 2022) Tragedia a Valtriano di Fauglia, in provincia di Pisa. Unadi 99 anni ha perso la vita dopo esseretadi un. L'anziana era ospite della struttura di proprietà, ma la dinamica dell'incidente...

Donna di 99 anni annega in piscina di agriturismo

La struttura è di proprietà di un familiare dell'anziana e per questo motivo lasi trovava lì. La vittima si chiamava Milena Mancini , era nata nel 1922 e avrebbe compiuto un secolo di vita il ...La, che era ospite della struttura di proprietà di un parente, poco dopo le 21:00 di lunedì sera è stata ritrovata priva di vita nella piscina, che è ad uso esclusivo della struttura ricettiva. ... Donna annega nella piscina di un agriturismo Fauglia, in provincia di Pisa, un'a donna di 99 anni è morta annegata nella piscina di un agriturismo a Valtriano di Fauglia ...Fauglia (Pontedera), 12 luglio 2022 - Tragedia in un agriturismo di Valtriano. Ieri sera poco prima delle 22 una donna di quasi 100 anni è stata trovata morta nella piscina. La struttura è di propriet ...