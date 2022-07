Don Alberto Ravagnani | star dei social | “Fedez mi ha bloccato senza spiegazioni e ha detto una cosa non vera”

(Di martedì 12 luglio 2022) Classe ’93,deisin dai primi mesi della pandemia, ordinato sarcedote nel 2018 e oggi coadiutore dell’oratorio san Filippo Neri della parrocchia san Michele Arcangelo di Busto Arsizio (Va). Si chiama Don, ha scritto un libro (La tua vita e la mia – Rizzoli, 2021) e rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. La ‘chiamata’ a 17 anni, la frequentazione dell’oratorio come animatore, il liceo classico e poi l’approccio con la preghiera: “La sera mi chiudevo in camera: accendevo la lampada, tiravo fuori una piccola croce della Prima comunione dimenticata nel cassetto, un temperino di Art Attack e una matita, e iniziavo a leggere. Non sapevo niente di Gesù e le sue parole di uomo,formalismi, mi hanno affascinato. Pregavo di nascosto, anche da mio fratello ...

È una star sui social, ma non si tratta di un influencer, anche se ci si avvicina. Parliamo diRavagnani , un giovane prete che durante la pandemia con i suoi video di fede su YouTube ha conquistato migliaia di ragazzi. Uno dei suoi meriti, in effetti, è quello di aver portato Dio ...Sono passati quasi 2 anni da quel dibattito e un anno soltanto dall'ospitata al podcast Muschio Selvaggio . Le nuove dichiarazioni diRavagnani contro Fedez riaccendono le luci sul confronto tra il sacerdote e il rapper. Il religioso di Busto Arsizio è stato intervistato dal Corriere Della Sera e ha fatto nuove ...Don Alberto Ravagnani, il prete 'influencer' si racconta: "Porto Dio sui social. Fedez Ha detto bugie su di me. Gf vip Lo vincerei, ma non ci andrò mai" ...Don Alberto Strumia: “Questa è l’epoca del peccato contro Dio Creatore!”. Marco Tosatti. Carissimi StilumCuriali, mi sembra opportuno portare alla vostra attenzione questa riflessione di don Alberto S ...