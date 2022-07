Domani sarà il giorno in cui…”TUTTO ACCADE A SAN SIRO”

(Di martedì 12 luglio 2022) Ci siamo! Domaniilin cui… “TUTTOa San“, l’attesissimo evento live di ALESSANDRA AMOROSO che illuminerà il prestigioso palco dello Stadio G. Meazza di Milano. Nel corso degli anni Alessandra Amoroso ha sorpreso il pubblico con concerti indimenticabili e orala seconda artista italiana a salire su uno dei palchi più ambiti della musica pop e rock a livello internazionale, quello di San. La dimensione del live ha avuto un ruolo fondamentale nel percorso dell’artista che con concerti sempre all’avanguardia e innovativi, ogni volta è stata capace di stupire ed emozionare. “TUTTOa San“, 200esimo concerto nella sua carriera di Alessandra, non fa eccezione e si preannuncia come uno show totale per vivere ...

Dopo oltre 7 anni di interruzione, il 13 e 14 luglio le Province italiane si ritrovano a Ravenna per l'Assemblea Generale, un momento di condivisione, di incontro, di riflessioni, che raccoglie e ...... Macron e Scholz a Kiev: 'Vogliamo l'Ucraina nell'UE, ma se non si difende non cipace'. ... Seuno Stato straniero invade la Sicilia, cosa dite voi italiani Va beh, trattiamo Dunque non ...