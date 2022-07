Domani prima amichevole per il Milan di Pioli: si rivedrà Kjaer (Di martedì 12 luglio 2022) Domani pomeriggio, alle ore 17:00, prima amichevole stagionale del Milan di Stefano Pioli. Una buona occasione per il danese. Le ultime Leggi su pianetamilan (Di martedì 12 luglio 2022)pomeriggio, alle ore 17:00,stagionale deldi Stefano. Una buona occasione per il danese. Le ultime

Pubblicità

GassmanGassmann : Ora metterete lo stato di emergenza per le 5 grandi regioni del nord senza acqua,ma prima,il resto dell’anno,oltre… - AntoVitiello : Oltre alla prima maglia, domani al raduno del #Milan verrà svelato il Kit d’allenamento che darà l’avvio alla Partn… - Coninews : Sono 1??5??9?? i podi, primo posto per l’Italia nel medagliere di #Oran2022, edizione che si chiuderà domani. ??????… - BenuzziFederico : Domani e giovedì sarò a Torino con IL GIOCOLIERE DELLA SCIENZA per @CentroScienza Onlus Torino per le ultime date… - ngnrlmgd : io che mi dispero da settimane per questo esame mandando a puttane la mia salute mentale e metà estate quelli sul g… -