Domani in tv Roma-Sunderland: canale, orario e diretta streaming amichevole 2022 (Di martedì 12 luglio 2022) Manca sempre meno a Roma-Sunderland, amichevole estiva 2022. I giallorossi di José Mourinho aprono la tournée in Portogallo di preparazione alla prossima stagione con al prima di quattro amichevoli. Prima avversaria sarà la formazione inglese, reduce dalla promozione in Championship (seconda divisione inglese). Fischio d'inizio fissato per le ore 12.00 di mercoledì 13 luglio. La partita sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, news in tempo reale, cronaca, tabellino e highlights al termine per non perdersi davvero nulla. Roma, PROGRAMMA AMICHEVOLI 2022: DATE E ORARI SportFace.

