Dodò Fiorentina, ultimi dettagli da limare: c’è la data delle visite mediche (Di martedì 12 luglio 2022) Calciomercato Fiorentina: i viola devono sistemare gli ultimi dettagli con lo Shakhtar per Dodò, poi il terzino potrà volare in Italia Dodò è l’ultimo tassello chiesto da Italiano per questo inizio di calciomercato della Fiorentina, ma per il terzino ci sarà ancora da attendere un po’ di tempo. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, i viola e lo Shakhtar Donetsk devono sistemare gli ultimi dettagli e nella giornata di venerdì è in programma l’incontro che potrebbe essere decisivo. Nella giornata di sabato potrebbe così arrivare la fumata bianca e Dodò potrebbe arrivare in Italia per le visite mediche lunedì 18 per poi trasferirsi in Trentino nel ritiro di Moena della ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 luglio 2022) Calciomercato: i viola devono sistemare glicon lo Shakhtar per, poi il terzino potrà volare in Italiaè l’ultimo tassello chiesto da Italiano per questo inizio di calciomercato della, ma per il terzino ci sarà ancora da attendere un po’ di tempo. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, i viola e lo Shakhtar Donetsk devono sistemare glie nella giornata di venerdì è in programma l’incontro che potrebbe essere decisivo. Nella giornata di sabato potrebbe così arrivare la fumata bianca epotrebbe arrivare in Italia per lelunedì 18 per poi trasferirsi in Trentino nel ritiro di Moena della ...

