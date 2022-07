Dodicenne sfregiata Napoli | fermato l' ex fidanzato 16enne Colpita con violenza inaudita

(Di martedì 12 luglio 2022) Un grande murales con il volto di una bambina nel quartiere Montesano Per approfondire : Foto :, le foto del luogo dell'aggressione, 12 luglio 2022 - È stato ...

Laè poi stata trasferita all'ospedale pediatrico Santobono e successivamente dimessa.Un grande murales con il volto di una bambina nel quartiere Montesano Per approfondire : Foto :a Napoli, le foto del luogo dell'aggressione Napoli, 12 luglio 2022 - È stato rintracciato il 16enne che avrebbe sfregiato al volto l'ex fidanzatina di 12 anni, ad accusarlo è ...Poco fa i Carabinieri della Compagnia e del nucleo operativo Centro hanno individuato e fermato un 16enne ritenuto gravemente indiziato del ferimento della 12enne. E’ ora trattenuto in caserma per acc ...Napoli. Poco fa i Carabinieri della Compagnia e del nucleo operativo Centro hanno individuato e fermato il 16enne ritenuto gravemente indiziato del ferimento ...