Disastro ambientale al lago Bracciano | il dg Ama Bossola e altri sei manager sono stati rinviati a giudizio

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 12 luglio 2022) Per ilaggravato in relazione all’abbassamento del livello deldidel 2017, settedi Acea Ato 2. A deciderlo è il tribunale di Civitavecchia che ha accolto le tesi della procura in relazione ai presunti responsabili dell’azienda durante il periodo in cui il bacino sabatino nella provincia a Nord di Roma ha sofferto di una grave crisi idrica, che ha avuto ripercussioni sull’intero ecosistema lacustre. Tra gli imputati c’è anche Andreache all’epoca dei fatti faceva parte del consiglio di amministrazione di Acea Ato 2 mentre attualmente è direttore generale di Ama. A darne notizia, con un post su Facebook, è stato il Parco Naturale ...