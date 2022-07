Dior ha chiesto a Valentino un risarcimento di 100mila euro a causa della sua sfilata in piazza di Spagna | scrive la rivista WWD

(Di martedì 12 luglio 2022) Secondo ladi moda americana WWD, l’azienda di moda franceseha, storica azienda fondata in Italia ma controllata dal 2012 dal fondo del Qatar Mayhoola, undi, per compensare le presunte perdite

Strascichi velenosi della sfilata di Valentino sulla Scalinata di Piazza di Spagna, a Roma. A sentire Diet Prada, Dior avrebbe chiesto 100mila euro di danni alla maison perché sostiene che l'evento abbia impedito il traffico pedonale dinanzi al suo negozio, che è su Piazza di Spagna a poche decine di metri dalla scalinata. Secondo quanto riporta WWD, la maison avrebbe addirittura chiesto un lauto rimborso per gli incassi mancati durante le ore della sfilata.