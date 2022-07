Dior “ha chiesto 100mila euro entro 15 giorni a Valentino per la sfilata a piazza di Spagna”: “Ha impedito lo shopping ai nostri clienti” (Di martedì 12 luglio 2022) Centomila euro da corrispondere entro 15 giorni. Tanto ha chiesto la boutique di Dior di Roma a Valentino come “risarcimento” per lo shopping “mancato” dei potenziali clienti della boutique. A riferire la notizia è Women’s Wear Daily, Wwd, testata di riferimento per il mondo della moda, secondo cui il retail manager di Dior Italia ha fatto recapitare al vicino Palazzo Mignanelli una lettera in cui si chiedeva il pagamento dei danni causati al punto vendita del brand francese venerdì 8 luglio, quando piazza di Spagna è stata chiusa per la sfilata evento della collezione di alta moda Valentino The Beginning. Il negozio di Dior in questione si trova ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Centomilada corrispondere15. Tanto hala boutique didi Roma acome “risarcimento” per lo“mancato” dei potenzialidella boutique. A riferire la notizia è Women’s Wear Daily, Wwd, testata di riferimento per il mondo della moda, secondo cui il retail manager diItalia ha fatto recapitare al vicino Palazzo Mignanelli una lettera in cui si chiedeva il pagamento dei danni causati al punto vendita del brand francese venerdì 8 luglio, quandodiè stata chiusa per laevento della collezione di alta modaThe Beginning. Il negozio diin questione si trova ...

