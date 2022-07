Diabete e Pnrr | appello a ' investire nell' uguaglianza territoriale delle cure'

Pubblicità

Su questi temi si è tenuto un confronto tra istituzioni, società scientifiche ed esperti clinici, in occasione del 15° Italian Diabetes Barometer Forum, dal titolo ': prima le cure'. L'...Ilè una pandemia in continuo aumento: in Europa è la quarta causa di morte, in Italia provoca il 3 per cento delle morti ogni ... Diabete e PNRR: la sanità digitale volano di nuovi modelli di cura e assistenza sul territorio e al domicilio del paziente grazie anche ai sistemi di monitoraggio innovativi Sid e Asd lanciano un modello di assistenza: presidi territoriali e team multi-funzionali. In Europa il diabete colpisce 62 milioni di persone. Nel 2021 ha causato oltre 1 milione di decessi, rapprese ...ROMA – In Europa il diabete colpisce 62 milioni di persone. Nel 2021 ha causato oltre 1 milione di decessi, rappresentando così la quarta causa di morte. In Italia, ad oggi, sono quasi 4 milioni le pe ...