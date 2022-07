Di Marzio: Acerbi al posto di Koulibaly. Si è riaperta la pista Mertens al Napoli (Di martedì 12 luglio 2022) Acerbi al posto di Koulibaly? Gianluca Di Marzio a Speciale Calciomercato a Sky Sport ha detto che si sta riaprendo la pista Mertens per il Napoli. Sarebbe l’ennesima mossa populistica di De Laurentiis, davvero triste. Ma Di Marzio dichiara che per Mertens adesso ci sono buone possibilità che resti a Napoli. Invece per quel che riguarda il sostituto di Koulibaly (che domani andrà al Chelsea per 40 milioni di euro e 10 milioni netti di ingaggio), il nome è Acerbi che gradirebbe la squadra. Petagna verso il Monza e al suo posto potrebbe arrivare il Cholito Simeone. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 12 luglio 2022)aldi? Gianluca Dia Speciale Calciomercato a Sky Sport ha detto che si sta riaprendo laper il. Sarebbe l’ennesima mossa populistica di De Laurentiis, davvero triste. Ma Didichiara che peradesso ci sono buone possibilità che resti a. Invece per quel che riguarda il sostituto di(che domani andrà al Chelsea per 40 milioni di euro e 10 milioni netti di ingaggio), il nome èche gradirebbe la squadra. Petagna verso il Monza e al suopotrebbe arrivare il Cholito Simeone. L'articolo ilsta.

antorendina : @m_saltatu @audelss @ItalicoMaschio Per di marzio napoli su acerbi. Godo. - SimoneFalc01 : @manu67915486 @HungryMarcio @DiMarzio Secondo me non va al Napoli perché si sta ridimensionando parecchio. Se quell… - sacredxyz : @Giuseppe_iLDiMa @SpudFNVPN Di Marzio ha detto che al suo posto il Napoli sta sondando Acerbi e sta abbandonando la… - napolista : Di Marzio: Acerbi al posto di Koulibaly. Si è riaperta la pista Mertens al Napoli Il centrale della Lazio ha già d… - GianlucaLomasto : @SpudFNVPN Frate ma di Marzio è pazzo acerbi per il post kk dimmi che stiamo scherzando..???? -