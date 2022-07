Di Maio a testa bassa contro il M5s: «Ci dicano se sono dentro o fuori, no al teatrino»- Il video (Di martedì 12 luglio 2022) Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, non si lascia sfuggire l’occasione di attaccare il suo ex MoVimento. A Pescara, a margine di un incontro con la locale Camera di Commercio, ha sottolineato quanto forte arrivi, in situazioni come quella, la richiesta di stabilità: «Non ci può essere una forza politica che dice ‘forse giovedì mi astengo’: ci dicano se sono dentro o fuori, non si può agire da irresponsabili in un momento come questo». E ancora: «Non si può pensare di affrontare l’argomento della verifica di maggioranza giovedì come nulla fosse. Il teatrino della politica non serve a nulla». Se crisi di governo fosse, dice il leader di Insieme per il futuro, significherebbe «esercizio provvisorio, quindi non riusciremo a fare la legge di bilancio. Significa ... Leggi su open.online (Di martedì 12 luglio 2022) Il ministro degli Esteri, Luigi Di, non si lascia sfuggire l’occasione di attaccare il suo ex MoVimento. A Pescara, a margine di un incon la locale Camera di Commercio, ha sottolineato quanto forte arrivi, in situazioni come quella, la richiesta di stabilità: «Non ci può essere una forza politica che dice ‘forse giovedì mi astengo’: cise, non si può agire da irresponsabili in un momento come questo». E ancora: «Non si può pensare di affrontare l’argomento della verifica di maggioranza giovedì come nulla fosse. Ildella politica non serve a nulla». Se crisi di governo fosse, dice il leader di Insieme per il futuro, significherebbe «esercizio provvisorio, quindi non riusciremo a fare la legge di bilancio. Significa ...

