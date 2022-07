Di Lorenzo da Dimaro | “A Napoli sto benissimo | Osimhen mi sorprende sempre Nuova stagione? Abbiamo un obiettivo”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 12 luglio 2022) Non mancano gli impegni per i calciatori delnel ritiro di-Folgarida, anche fuori dal terreno di gioco. Infatti questa sera l’allenatore Luciano Spalletti, Amir Rrahmani e Giovanni Dinella splendida cornice della Val di Sole risponderanno alle domande dei tifosi, in un evento seguibile interamente in diretta sui canali social di Spazio! Ecco le parole di Giovanni Di: Ti piace stare a? Si molto, io e la mia famiglia ci troviamo. È una città bellissima e mi piace tantissimo viverci. Cosa ti ha ispirato a diventare calciatore? Ho questa passione da quando ero piccolo che adesso è diventata anche un lavoro. Sono molto fortunato. Quale avversario ti ha messo di più in difficoltà? Ci sono tanti ...