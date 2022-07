Deva Cassel, i suoi capelli ricci senza effetto crespo sono il perfetto summer goal (Di martedì 12 luglio 2022) Sulla passerella Haute Couture di Dolce&Gabbana, Deva Cassel ha portato tutta la sua più genuina bellezza, incorniciata da una vaporosa cascata di ricci morbidi e ultra definiti. Ma non è stata l'unica. Tra gli ospiti anche Mariah Carey, arrivata da oltreoceano con la sua esplosiva chioma leonina sun-kissed Leggi su vanityfair (Di martedì 12 luglio 2022) Sulla passerella Haute Couture di Dolce&Gabbana,ha portato tutta la sua più genuina bellezza, incorniciata da una vaporosa cascata dimorbidi e ultra definiti. Ma non è stata l'unica. Tra gli ospiti anche Mariah Carey, arrivata da oltreoceano con la sua esplosiva chioma leonina sun-kissed

Pubblicità

redazionerumors : Attimi di paura per la giovane modella figlia di Monica Bellucci e di Vincent Cassel durante una sfilata a Siracusa - rmc_official : Parata di stelle in Sicilia: dalla Stone a Mariah Carey a Monica Bellucci. Mentre Deva Cassel... Ecco cosa è succes… - VanityFairIt : Sembra di sì! #VFispiration - IOdonna : Super riccia, la figlia di Monica Bellucci lancia la tendenza capelli per l'estate 2022: la chioma in stile Re Sole - infoitcultura : Deva Cassel sfila (e sviene) per Dolce & Gabbana sulla piazza del Duomo di Ortigia -