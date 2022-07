(Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova)- Persono rimasti in silenzio. Hanno preferito stare un passo indietro. Prima Agnese Piraino Leto, la vedova di Paolo, poi anche i, Lucia, la maggiore, Manfredi e Fiammetta. Cinquefa la svolta. Fiammetta diventa una sorta di ‘portavoce’ della famiglia. Da quel momento in poi, dal 25esimoversario, decidono di fare sentire la propria voce. E da allora Fiammettachiede giustizia. E. Lo ha fatto anche pochissimi giorni fa, quando durante la presentazione del libro ‘Per amore della’, scritto con Piero Melati, ha usato parole dure. “Ci sono uomini che lavorano per allontanare lasulla strage di via ...

Pubblicità

italiaserait : Depistaggio Borsellino, i figli da 30 anni aspettano la verità - fisco24_info : Depistaggio Borsellino, i figli da 30 anni aspettano la verità: (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova)- Per… - ledicoladelsud : Depistaggio Borsellino, i figli da 30 anni aspettano la verità - StraNotizie : Depistaggio Borsellino, i figli da 30 anni aspettano la verità - TV7Benevento : Depistaggio Borsellino, i figli da 30 anni aspettano la verità - -

... i giudici del tribunale di Caltanissetta che devono decidere il processo suldelle ...strage e a incolpare persone estranee all'attentato in cui morirono il magistrato Paoloe ...Leggi Anche 'Ho visto la mafia in diretta': gli ultimi 57 giorni die ildelle indagini sulla strage di via d'Amelio. Ecco le nuove puntate del podcast Mattanza Alle 16:58 una ...Condividi questo articolo:Caltanissetta, 12 lug. (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova)- Per anni sono rimasti in silenzio. Hanno preferito stare un passo indietro. Prima Agnese Piraino Leto, l ...Uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana. Un’agenda rossa scomparsa. Misteri non ancora svelati e mandanti esterni ancora senza volto. La Strage di Via D’Amelio non è affatto un ...