Demi Moore: la star cinematografica lancia la sua collezione di costumi da bagno (Di martedì 12 luglio 2022) Demi Moore da attrice a stilista: lancia la sua nuova capsule di costumi da bagno con Andie Swim. su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di martedì 12 luglio 2022)da attrice a stilista:la sua nuova capsule didacon Andie Swim. su Donne Magazine.

Pubblicità

IlBlogdiAndy : RT @ANSA_Lifestyle: #DemiMoore annuncia su #Instagram di aver codisegnato una linea di #costumi da bagno “made in Morocco”, in collaborazio… - Giovann48281338 : @Lorenza_____ Giorno bellissima piacerebbe vedere un tuo balletto recente di domenica in nella imitazione.demi Moore in strip tese - ANSA_Lifestyle : #DemiMoore annuncia su #Instagram di aver codisegnato una linea di #costumi da bagno “made in Morocco”, in collabor… - TheAttitudeMag : Dal mondo del #Cinema a quello della #moda Demi Moore si reinventa stilista e disegna una collezione #Swimwear per… - MeglioNotizie : Demi Moore stilista, disegna una linea di costumi da bagno -