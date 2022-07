Deforestazione record in Amazzonia (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – La Deforestazione della foresta amazzonica brasiliana ha raggiunto un record nei primi sei mesi di quest’anno: ad andare distrutta è stata un’area grande cinque volte New York. Da gennaio a giugno, secondo l’agenzia nazionale di ricerca spaziale Inpe, nella regione sono stati abbattuti 3.988 km quadrati di foresta. Si tratta di un aumento del 10,6% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente e del livello più alto per quel periodo dal 2015, quando l’agenzia ha iniziato a compilare l’attuale serie di dati. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Ladella foresta amazzonica brasiliana ha raggiunto unnei primi sei mesi di quest’anno: ad andare distrutta è stata un’area grande cinque volte New York. Da gennaio a giugno, secondo l’agenzia nazionale di ricerca spaziale Inpe, nella regione sono stati abbattuti 3.988 km quadrati di foresta. Si tratta di un aumento del 10,6% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente e del livello più alto per quel periodo dal 2015, quando l’agenzia ha iniziato a compilare l’attuale serie di dati. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

