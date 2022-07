Ddl Concorrenza, tassisti incatenati davanti a Palazzo Chigi per protesta (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 luglio 2022 Le immagini del gruppo di tassisti che hanno scelto di incatenarsi con lucchetto alle transenne di Piazza Colonna, davanti alla sede del Governo, per protestare contro le ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 luglio 2022 Le immagini del gruppo diche hanno scelto di incatenarsi con lucchetto alle transenne di Piazza Colonna,alla sede del Governo, perre contro le ...

Pubblicità

ilfoglio_it : Il ddl concorrenza non contiene alcuna reale minaccia per i #tassisti. La categoria protesta perché punta a mantene… - dolores20943592 : RT @Affaritaliani: Ddl Concorrenza, tassisti incatenati davanti a Palazzo Chigi per protesta - Rossana44792035 : RT @AlbertoLela: L'art 10 del ddl concorrenza è la pietra miliare per portare concorrenza nel mondo taxi (e servizio pubblico) e quindi van… - ancarola1973 : RT @AlbertoLela: L'art 10 del ddl concorrenza è la pietra miliare per portare concorrenza nel mondo taxi (e servizio pubblico) e quindi van… - wbfe : RT @Affaritaliani: Ddl Concorrenza, tassisti incatenati davanti a Palazzo Chigi per protesta -