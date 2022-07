Ddl concorrenza, i tassisti s'incantenano a Palazzo Chigi. Si va verso sciopero nazionale FOTO (Di martedì 12 luglio 2022) Cinque rappresentanti dei tassisti si sono incatenati davanti a Palazzo Chigi per protestare contro l'articolo 10 del Ddl concorrenza. «Dopo lo scandalo Uber files vogliamo chiarezza e trasparenza su... Leggi su feedpress.me (Di martedì 12 luglio 2022) Cinque rappresentanti deisi sono incatenati davanti aper protestare contro l'articolo 10 del Ddl. «Dopo lo scandalo Uber files vogliamo chiarezza e trasparenza su...

