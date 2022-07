Dayane Mello e Sofia si godono un giorno all’insegna del divertimento: ecco la meta (Di martedì 12 luglio 2022) Dayane Mello, la modella si è goduta un giorno speciale in compagnia della sua piccola Sofia a Ondaland Dayane Mello in questo meraviglioso luglio si sta godendo la sua famiglia. L’ex gieffina dopo aver partecipato a diversi reality show non si è più fermata, la giovane modella e mamma della bellissima Sofia sta vivendo un periodo magico professionalmente. La Mello nel corso della sua brillante carriera ha partecipato a diversi reality show da Pechino Express a La Fazenda direttamente in Brasile, riscontrando un clamoroso successo. E’ amatissima e seguitissima da intere generazioni in ogni parte del mondo, e da quando è rientrata in Italia sta lavorando su inedite avventure. Il debutto nell’ambito dell’imprenditoria con il suo primo brand ... Leggi su 361magazine (Di martedì 12 luglio 2022), la modella si è goduta unspeciale in compagnia della sua piccolaa Ondalandin questo meraviglioso luglio si sta godendo la sua famiglia. L’ex gieffina dopo aver partecipato a diversi reality show non si è più fermata, la giovane modella e mamma della bellissimasta vivendo un periodo magico professionalmente. Lanel corso della sua brillante carriera ha partecipato a diversi reality show da Pechino Express a La Fazenda direttamente in Brasile, riscontrando un clamoroso successo. E’ amatissima e seguitissima da intere generazioni in ogni parte del mondo, e da quando è rientrata in Italia sta lavorando su inedite avventure. Il debutto nell’ambito dell’imprenditoria con il suo primo brand ...

