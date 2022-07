Davide Paitoni, suicida: chi era l’uomo che uccise il figlio di 7 anni per poi togliersi la vita in carcere (Di martedì 12 luglio 2022) Davide Paitoni aveva 40 anni ed era in carcera per rispondere di un tentato omicidio e ancora più grave di aver tolto la vita a suo figlio di soli 7 anni lo scorso gennaio. Martedì 12 luglio 2022 si apprende che l’uomo si è tolto la vita mentre era in carcere. Davide Paitoni: chi è l’uomo che uccise il figlio di 7 anni Davide Paitoni aveva 40 anni ed era nel carcere di San Vittore di Milano dopo che lo scorso gennaio aveva ucciso il figlio di soli 7 anni. l’uomo quando avvenne la tragedia era nella sua casa di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 12 luglio 2022)aveva 40ed era in carcera per rispondere di un tentato omicidio e ancora più grave di aver tolto laa suodi soli 7lo scorso gennaio. Martedì 12 luglio 2022 si apprende chesi è tolto lamentre era in: chi ècheildi 7aveva 40ed era neldi San Vittore di Milano dopo che lo scorso gennaio aveva ucciso ildi soli 7quando avvenne la tragedia era nella sua casa di ...

