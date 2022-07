Danimarca-Finlandia oggi in tv: orario e diretta streaming Europei femminili 2022 (Di martedì 12 luglio 2022) L’orario e la diretta tv di Danimarca-Finlandia, match valido per la seconda giornata degli Europei femminili 2022. Le danesi sono reduci dalla brutta sconfitta per 4-0 contro la Germania all’esordio, mentre le finlandesi arrivano dal ko per 4-1 contro la Spagna. Appuntamento oggi, martedì 12 luglio, alle ore 18. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport. SEGUI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI e CLASSIFICHE SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 luglio 2022) L’e latv di, match valido per la seconda giornata degli. Le danesi sono reduci dalla brutta sconfitta per 4-0 contro la Germania all’esordio, mentre le finlandesi arrivano dal ko per 4-1 contro la Spagna. Appuntamento, martedì 12 luglio, alle ore 18. La partita sarà trasmessa insu Rai Sport. SEGUI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI e CLASSIFICHE SportFace.

