Danilo Gallinari ai Boston Celtics: contratto biennale per il cestista italiano (Di martedì 12 luglio 2022) Si attende solo l'annuncio ufficiale, ma ormai è praticamente fatta: Danilo Gallinari passa ai Boston Celtics con i quali ha firmato un contratto biennale. Per il cestista azzurro si tratta della sesta squadra diversa nella sua carriera in Nba. Danilo Gallinari ai Boston Celtics: quali sono le cifre dell'accordo? Il Gallo ha firmato un contratto biennale da 13,3 milioni di dollari complessivi, con la possibilità di esercitare una player option sul secondo anno. L' operazione è stata formalizzata soltanto dopo la scadenza della "waiver list",( lista nella quale finiscono i giocatori tagliati). A 34anni, l'azzurro avrà finalmente l'opportunità di giocare per il ...

