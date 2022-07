Dalla Francia – Trasferimenti: il PSG parlerà con il Galatasaray di Idrissa Gueye (Di martedì 12 luglio 2022) 2022-07-11 22:24:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da L’Équipe: Inserito nella lista dei possibili titolari quest’estate, dal nuovo consigliere sportivo del PSG, Luis Campos, Idrissa Gueye sta vivendo i suoi ultimi giorni a Parigi? Il centrocampista della nazionale senegalese (32 anni, 90 presenze), arrivato nella capitale nel 2019 e sotto contratto per un altro anno, suscita il forte interesse del Galatasaray. Un brano che potrebbe presto avere successo se si raggiungesse un accordo tra i due club durante un appuntamento già registrato, come annunciato da Foot Mercato. Questo incontro, che Il gruppo ha potuto essere confermato, potrebbe consentire al PSG di separarsi da un grosso stipendio (500.000 euro lordi al mese), come desidera. Ma anche per chiudere ... Leggi su justcalcio (Di martedì 12 luglio 2022) 2022-07-11 22:24:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da L’Équipe: Inserito nella lista dei possibili titolari quest’estate, dal nuovo consigliere sportivo del PSG, Luis Campos,sta vivendo i suoi ultimi giorni a Parigi? Il centrocampista della nazionale senegalese (32 anni, 90 presenze), arrivato nella capitale nel 2019 e sotto contratto per un altro anno, suscita il forte interesse del. Un brano che potrebbe presto avere successo se si raggiungesse un accordo tra i due club durante un appuntamento già registrato, come annunciato da Foot Mercato. Questo incontro, che Il gruppo ha potuto essere confermato, potrebbe consentire al PSG di separarsi da un grosso stipendio (500.000 euro lordi al mese), come desidera. Ma anche per chiudere ...

