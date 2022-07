“Da copertina” Monica Bertini in costume stende i fans | primo piano sul davanzale – FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 12 luglio 2022)assurda su Instagram: la giornalista ha condiviso alcuni scatti da paura in cui indossa unche mette in risalto le forme. Il panorama del giornalismo italiano è ricco di personalità forti e carismatiche: le nostre giornaliste di punta sono sicuramente volti conosciuti non soltanto dagli appassionati di sport, ma praticamente da tutti. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.