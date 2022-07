Cremonese | Sky | “Braida scatenato sul mercato”

(Di martedì 12 luglio 2022)SKY- Lalavora sul, dalla scorsa settimana i lombardi sono in ritiro prestagionale. Il D.S della, Ariedoè lavoro per costruire una squadra competitiva per la lotta salvezza. Il sogno del D.S ex Barcellona, rimangono Gaetano e Fagioli che sono tornati rispettivamente al Napoli e alla Juventus, le due società almeno momentaneamente non vogliono vendere i loro gioiellini. Nel frattempo, però laè vicina a chiudere 5 colpi in poco tempo. È vicina a chiudere il colpo Garces, difensore classe 99? del Colon, difensore moderno, veloce e abile di testa. È ad un passo dal gioiellino del Milan, Tsadjout, classe 99? dal fisico possente, il giovane possiede elevata tecnica e ottima finalizzazione. Si trova anche l’offerta adatta per ...

Dopo aver sistemato la difesa, gli sforzi del del club neopromosso in Serie A si concentreranno principalmente in attaco. Probabile l'arrivo anche di un nuovo centrocampista. Vai alla ...Dopo aver sistemato la difesa, gli sforzi del del club neopromosso in Serie A si concentreranno principalmente in attaco. Probabile l'arrivo anche di un nuovo centrocampista. Vai alla ... Cremonese, è fatta per Vasquez: arriverà in prestito dal Genoa La Cremonese si muove sul mercato. Gianluca Di Marzio fa il punto a Sky Sport: “La Cremonese è interessata a Garces, difensore del Colon classe 1999, a Reese, centrocampista dell’Holstein (non sono ...Tutta la giornata di calciomercato di lunedì 11 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A e la Serie B, ma anche sui principal ...