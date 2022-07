Covid, parla Garattini: ‘Niente concerti, rimettiamo le mascherine’ (Di martedì 12 luglio 2022) Covid, cresce l’apprensione per la risalita dei contagi che si sta verificando nel corso delle ultime settimane. Per cercare di arginare o quanto meno rallentare la corsa del virus i provvedimenti non stanno tardando ad arrivare. Uno su tutti l’estensione del richiamo, quarta dose, anche agli over 60; provvedimento che fino a questo momento era invece riservato agli altra 80enni e alle persone fragili. Leggi anche: Covid, i positivi asintomatici con patologie verranno curati nei reparti normali: la circolare Covid, il commento di Silvio Garattini In merito Silvio Garattini — fondatore dell’Istituto farmacologico Mario Negri —in un’intervista al Giornale, si dice favorevole al provvedimento: ‘La quarta dose ai 60enni? Ai miei figli ho suggerito di farla subito. Meno circola il virus meglio è’, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 12 luglio 2022), cresce l’apprensione per la risalita dei contagi che si sta verificando nel corso delle ultime settimane. Per cercare di arginare o quanto meno rallentare la corsa del virus i provvedimenti non stanno tardando ad arrivare. Uno su tutti l’estensione del richiamo, quarta dose, anche agli over 60; provvedimento che fino a questo momento era invece riservato agli altra 80enni e alle persone fragili. Leggi anche:, i positivi asintomatici con patologie verranno curati nei reparti normali: la circolare, il commento di SilvioIn merito Silvio— fondatore dell’Istituto farmacologico Mario Negri —in un’intervista al Giornale, si dice favorevole al provvedimento: ‘La quarta dose ai 60enni? Ai miei figli ho suggerito di farla subito. Meno circola il virus meglio è’, ...

