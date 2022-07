Covid oggi Lombardia, 20.201 contagi e 15 morti: bollettino 12 luglio (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 20.201 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 luglio in Lombardia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 15 morti. In totale sono 79.084 tamponi effettuati, con un tasso di positività del 25,5%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 36 (+7), i ricoverati non in terapia intensiva sono 1.383 (+77). Nelle province: a Milano i nuovi casi positivi sono 6.594, di cui 2.506 a Milano città. A Bergamo sono 1.819, a Brescia 2.490 e a Como 1.087. Cremona ne conta 740, Lecco 610, Lodi 560 e Mantova 1.027. A Monza e Brianza registrati 1.693 nuovi casi, a Pavia 1.206, a Sondrio 270, a Varese 1.633. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 20.201 i nuovida coronavirus12in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 15. In totale sono 79.084 tamponi effettuati, con un tasso di positività del 25,5%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 36 (+7), i ricoverati non in terapia intensiva sono 1.383 (+77). Nelle province: a Milano i nuovi casi positivi sono 6.594, di cui 2.506 a Milano città. A Bergamo sono 1.819, a Brescia 2.490 e a Como 1.087. Cremona ne conta 740, Lecco 610, Lodi 560 e Mantova 1.027. A Monza e Brianza registrati 1.693 nuovi casi, a Pavia 1.206, a Sondrio 270, a Varese 1.633. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

