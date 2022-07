Covid oggi in Sardegna | 4 465 contagi e 3 morti | bollettino 12 luglio

(Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Insi registrano, 12, 4465 ulteriorida coronavirus, di cui 4171 diagnosticati da antigenico. Lo riferisce ilcon i datidella Regione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 14061 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 ( -1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 157 (-7). 37871 sono i casi di isolamento domiciliare (+755). Si registrano 3 decessi: un uomo di 71 anni, residente nella provincia del Sud; un uomo di 85 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari, e 1 residente nella provincia di Sassari. L'articolo proviene da Italia Sera.

Adsono state somministrate 1.348.490 quarte dosi al 30,49% della platea potenzialmente ... e a 367.092 soggetti che hanno contratto ildopo la terza dose e sono guariti da al ...Altro calo dei positivi in provincia di Ragusa, che asono 6096, mentre ieri erano 6208 i positivi in provincia di Ragusa. Scende anche il numero dei ricoverati: dai 77 ieri ai 74 di. Il dato dei positivi in isolamento domiciliare, comune per comune: Acate 103 Chiaramonte Gulfi 95 Comiso 442 Giarratana 22 Ispica 250 Modica 1289 Monterosso Almo 42 Pozzallo 582 Ragusa 1.345