Covid, le news. Locatelli: "100 morti al giorno, vaccinazione non rallenti". DIRETTA (Di martedì 12 luglio 2022) E' l'auspicio formulato dal presidente del Consiglio superiore di Sanità, che ha aggiunto: "Teniamo anche conto che in estate gli organici sono fisiologicamente un po' ridotti, quindi, è fondamentale riuscire a dare la massima copertura". Il ministro Speranza ha annunciato la decisione dell'Italia di adeguare le sue linee guida dopo il parere di Ema ed Ecdc. Via libera dell'Aifa. Tasso di positività in calo al 20%. Salgono i ricoveri. Altri 127 i decessi Leggi su tg24.sky (Di martedì 12 luglio 2022) E' l'auspicio formulato dal presidente del Consiglio superiore di Sanità, che ha aggiunto: "Teniamo anche conto che in estate gli organici sono fisiologicamente un po' ridotti, quindi, è fondamentale riuscire a dare la massima copertura". Il ministro Speranza ha annunciato la decisione dell'Italia di adeguare le sue linee guida dopo il parere di Ema ed Ecdc. Via libera dell'Aifa. Tasso di positività in calo al 20%. Salgono i ricoveri. Altri 127 i decessi

