Covid, le news. Agenas: occupazione reparti sale al 15%, intensive ferme al 4% (Di martedì 12 luglio 2022) La percentuale di posti occupati da pazienti Covid nei reparti ospedalieri di area non critica sale di un punto percentuale nell'arco di 24 ore. Stabile, dopo l'aumento segnalato ieri, la percentuale delle terapie intensive occupate. Al via la quarta dose anche per gli over 60. Locatelli: "Tutelare adesso tutti coloro che hanno un'indicazione a farlo". Il sottosegretario alla Salute Costa a Sky TG24: "Serve uno sforzo per provare a riprendere le lezioni a scuola, non solo in presenza, ma anche senza mascherina" Leggi su tg24.sky (Di martedì 12 luglio 2022) La percentuale di posti occupati da pazientineiospedalieri di area non criticadi un punto percentuale nell'arco di 24 ore. Stabile, dopo l'aumento segnalato ieri, la percentuale delle terapieoccupate. Al via la quarta dose anche per gli over 60. Locatelli: "Tutelare adesso tutti coloro che hanno un'indicazione a farlo". Il sottosegretario alla Salute Costa a Sky TG24: "Serve uno sforzo per provare a riprendere le lezioni a scuola, non solo in presenza, ma anche senza mascherina"

Pubblicità

StampaTorino : Covid, in arrivo la circolare sulla quarta dose di vaccino: dovranno farla anche i guariti. Tutto quello che c’è da… - repubblica : Covid, test fai-da-te per evitare l'isolamento: contagi due volte piu' veloci a causa dei 'furbetti' del tampone - LaStampa : Covid, Agenas: con Omicron5 contagi 100 volte superiori rispetto a un anno fa. Gimbe: “Rischiamo un lockdown di fat… - anna30048679 : RT @anna30048679: @Mauro51527007 @Elisa34012803 @dottorbarbieri Dunque su 60 milioni di persone, per 'covid' sono morti 170mila circa...in… - nuova_venezia : Viaggi, polizze e assicurazioni: quello che c’è da sapere per tutelarsi in caso di imprevisti, Covid compreso -