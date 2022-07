Covid, in Lombardia 20.201 nuovi positivi, tasso al 25,5%. A Bergamo +1.819 casi (Di martedì 12 luglio 2022) Coronavirus Il report della Regione di martedì 12 luglio. Effettuati 79 mila tamponi. Crescono i ricoveri in terapia intensiva e negli altri reparti. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 12 luglio 2022) Coronavirus Il report della Regione di martedì 12 luglio. Effettuati 79 mila tamponi. Crescono i ricoveri in terapia intensiva e negli altri reparti.

Pubblicità

AltraMantova : #COVID19 , oltre mille nuovi casi in provincia di Mantova. In Lombardia oltre 20mila contagi e tasso di positività… - infoitsalute : Vaccino Covid Lombardia, quando aprono le prenotazioni per la quarta dose e chi può farla - hanabionweb : 118 Lombardia: causa Covid (anche noi ci ammaliamo) e le centinaia di chiamate in coda in sala operativa, autorizza… - Majden3 : RT @MichelinoSaitta: @LegaSalvini Fate come avete fatto in lombardia...contagiatele con i malati di covid. - Vittoriozarrell : RT @MichelinoSaitta: @LegaSalvini Fate come avete fatto in lombardia...contagiatele con i malati di covid. -