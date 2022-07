Covid, il bollettino di oggi 12 luglio: 142.967 nuovi casi (mai così tanti da gennaio) e 157 morti, positività sale al 26%. L'Oms: pandemia tutt'altro che finita (Di martedì 12 luglio 2022) Covid, il bollettino di oggi lunedì 12 luglio. Sono 142.967 i nuovi casi di Covid (mai così tanti dal 28 gennaio, ieri erano 37.756) e 157 i morti in Italia nelle... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 12 luglio 2022), ildilunedì 12. Sono 142.967 idi(maidal 28, ieri erano 37.756) e 157 iin Italia nelle...

